Formula 1 | Gp dell'Emilia Romagna 2021: la guida TV. Tv8 in diretta da Imola

La Formula 1 è quasi pronta per la seconda gara del Mondiale 2021. Dopo il Bahrain, che ha regalato uno spettacolo soprattutto legato al grande duello fra Verstappen ed Hamilton, le attenzioni sono volte all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari. C'è chi spera in una grande battaglia fra la Ferrari e la McLaren magari anche per un posto sul podio e chi è curioso di vedere magari l'Aston Martin di Vettel in ripresa.

Guida Tv Gp dell'Emilia Romagna 2021

La copertura sarà quindi capillare per una corsa che si correrà in Italia. I team hanno già raggiunto Imola. Sky Sport F1 condividerà l'evento col suo canale in chiaro, Tv8. Una bella occasione per gli appassionati per godersi la gara anche sul digitale terrestre. Naturalmente la differenza fra i due canali sarà nella quantità di pubblicità presente. Tv8 garantirà anche lo streaming che per Sky sarà valevole attraverso SkyGo e attraverso NOW TV.

Gli orari:

Venerdì 16 aprile

PL1 dalle 11:30 alle 12:30 diretta su Sky Sport F1 e riassunto su F1-News.eu

PL2 dalle 15:00 alle 16:00, diretta su Sky Sport F1 e riassunto su F1-News.eu

Sabato 17 aprile

PL3 dalle 12:00 alle 13:00, diretta su Sky Sport F1 e riassunto su F1-News.eu

Qualifiche dalle 15:00 alle 16:00, diretta su Sky Sport F1 e TV8 e diretta scritta su F1-News.eu

Domenica 18 aprile

Gran Premio a partire dalle 15:00, diretta su Sky Sport F1 e TV8 e diretta scritta su F1-News.eu