Giornata di conferenze stampa in quel di Montecarlo. Si avvicina il Gp di Monaco. Naturalmente presente i due della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz. C'era attesa per capire quali fossero gli obiettivi a Maranello, se un circuito cittadino poteva dare maggiori speranze. Ne hanno parlato i due piloti <<< Clicca qui per leggere le conferenze stampa di Leclerc e Sainz