FRIMM | VENDI SUBITO IL TUO IMMOBILE: SCOPRI LA PROMO PROVVIGIONI ZERO

Da oltre 20 anni le agenzie immobiliari Frimm a Roma si propongono al pubblico con un sistema di servizi innovativi di alto valore professionale. Da sempre la soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo principale. I nostri sforzi sono da sempre improntati alla massima valorizzazione del cliente. La Tua soddisfazione è il nostro biglietto da visita. Per questo abbiamo pensato a una promozione incredibile, chiamata "PROVVIGIONI ZERO".

LA SCOMMESSA

Vendita o affitto del tuo immobile in massimo 90 giorni. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere tu proprietario hai due scelte:

1) Revocarci l'incarico

2) Proseguire con noi a PROVVIGIONI ZERO.

LE ALTRE PROMOZIONI

- Se ci chiami per una semplice valutazione, avrai subito in regalo un biglietto per andare a vedere la Lazio allo stadio.

- Si ci darai l'incarico ti regaleremo l'attestato di prestazione energetica del valore di 100 euro, 6 mesi di DAZN per la stagione calcistica 2022/2023 (la prossima), una tuta di rappresentanza, una vacanza di 7 giorni in Italia per 4 persone. A vendita conclusa avrai uno smartphone, un tablet, un pc fisso o un portatile, un impianto di allarme, un abbonamento allo stadio, un monopattino elettrico, un motorino.

SERVIZI

Ti aiutiamo a risolvere situazioni debitorie nei confronti di banche per mutui non pagati o pignoramenti

COSA TI OFFRIAMO

Ti possiamo garantire la visibilità su 37 siti internet, un servizio fotografico professionale, virtual tour con drone e planimetrie in 2D e 3D, campagne social ogni giorno, geolocalizzazione di potenziali clienti in base alla zona di ricerca, banca dati aggiornata, vendita in sinergia con tutti gli uffici di Roma e provincia oltre che sul nazionale per una vendita più veloce grazie alla banca dati nazionale e non solo locale. Vendita in stile open house, stile mercato immobiliare americano e vendita in home staging.

ALTRI SERVIZI

Consulenti finanziari, tecnici all'urbanistica, architetti come direttore lavori per ristrutturazione e impresa edile per ristrutturare gli immobili ai prezzi più bassi del mercato di Roma. Tutto in sede.

I NOSTRI CONTATTI

Tel. Fisso 0694325845

Cell. Whatsapp 3470433297

Mail frimm43914@frimm.co,