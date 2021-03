Non un periodo felice per il Frosinone in Serie B, che ha inanellato diversi risultati negativi ed è relegato nella seconda metà della classifica. Come riporta Sky Sport, la sonora sconfitta 3-0 contro il Lecce ha portato il club a decidere per l'esonero dell'ex capitano della Lazio Alessandro Nesta, fino ad oggi alla guida della squadra.