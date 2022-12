Funerali Mihajlovic, il coro fuori la chiesa: "E se tira Sinisa" - VIDEO

Commozione e grande partecipazione, l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic è stato carico di emozioni. Piazza Esedra gremita con migliaia di persone che non sono voluti mancare per l'ultimo omaggio al grande campione. Compagni di squadra, colleghi, personaggi famosi e amici del serbo si sono dati appuntamento a Roma per applaudire Mihajlovic. All'uscita del feretro dalla chiesa, i tifosi presenti hanno acceso fumogeni con i colori della Lazio e della Serbia e intonato il coro a lui dedicato. "E se tira Sinisa, e se tira Sinisa, e se tira Sinisa è gol" ha cantato la piazza tra gli applausi e il grazie dei famigliari.

