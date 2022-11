"Gabbo vive per sempre": gli ultras del Borussia Dortmund omaggiano Sandri - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella giornata di ieri si è giocata la sfida di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Dortmund. I tifosi gialloneri, che hanno riempito il settore ospiti, hanno esposto uno striscione per omaggiare e ricordare, nell'anniversario della sua morte, Gabriele Sandri. "Gabbo vive per sempre", il testo del messaggio. È poi comparsa la foto di tifoso della Lazio che, l'11 dicembre del 2007, perse drammaticamente la vita per mano dell'agente di Polizia, Spaccarotella.

