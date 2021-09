Galatasaray, Terim: “Contento per la vittoria. Sarri e la Lazio sono al top”

Il Galatasaray ha battuto la Lazio in casa per 1 a 0, conquistando tre punti utili per la fase a gironi dell’Europa League. Il tecnico dei giallorossi, Fatih Terim al termine del match ha dichiarato: “È una buona cosa iniziare con 3 punti. Non è stata una partita facile la Lazio è una squadra molto forte, sapevamo che non era facile attaccare ma abbiamo iniziato a fare subito pressione"

LAZIO – “È una buona squadra, penso che più andranno avanti più faranno meglio. Ha giocatori che possono fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. È una delle migliori squadre d’Italia. Sarri è un grande allenatore”

GALATASARAY – “Per un’ora ho visto un buon Galatasaray. Sul finire della partita dovevamo proteggere il risultato, è stato bello vincere davanti al nostro pubblico. È una squadra giovane che ha bisogno di fare esperienza, sono fiducioso”

GIRONE – “È un girone difficile, nessuna delle partite che giocheremo sarà facile. La prossima sarà col Marsiglia e poi andremo a Mosca.”

