Gasperini e il VAR: "Vengono giustificate scelte assurde"

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa con un pareggio strappato all’88° alla Salernitana, la partita al Gewiss Stadium da parte dell'Atalanta. Ai microfoni di Sky il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, si è concentrato maggiormente sulla questione arbitraria: “L’uniformità è difficile da avere nel calcio, ma il problema è che tanti episodi sono stati clamorosi come interpretazione. Se succede in campo a velocità normale dispiace, ma davanti al televisore e stravolgi le immagini… ognuno si è fatto il suo regolamento pur di giustificare le scelte assurde. Se togli la certezza del regolamento lo sport non diventa credibile. Lavori sui fotogrammi e puoi dire tutto il contrario di tutto. Ormai ci sono le fazioni, ognuno parteggia per il suo e si creano difese e chi ne risente è il calcio. Il calcio non è credibile ora, a bocce ferme non abbiamo la stessa interpretazione”, ha commentato il tecnico della squadra bergamasca. Critiche aspre per il VAR.