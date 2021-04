Gasperini: “Mancavamo solo noi. Scontri diretti fondamentali per la Champions”

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina - Atalanta per analizzare il successo dei suoi e per commentare la corsa Champions in questo rush finale di campionato: "Era un passaggio difficile, oggi avevano vinto tutte e mancavamo solo noi. Ad un certo punto abbiamo rischiato di non vincere, abbiamo fatto 3 passi fondamentali. La giornata è passata e la classifica è rimasta la stessa, ora ci sarà una settimana molto calda. Cercheremo comunque di rimanere nella fascia alta, vincere lo Scudetto mi sembra eccessivo. Per la Champions varranno doppi gli scontri diretti, si arriverà all’ultima settimana”.