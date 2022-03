Gasperini polemico: "Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo"

Il tecnico dell'Atalanta, dopo la vittoria con il Bayer Leverkusen, attacca ancora chi ha accusato la sua squadra che avrebbe subito situazioni...

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen, Gian Piero Gasperini è un fiume in piena. L'allenatore dell'Atalanta si lamenta del trattamento ricevuto dalla sua squadra e dalle critiche eccessive e, secondo lui, ingiustificate. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport e non ha risparmiato accuse: "L'Atalanta non ha mai avuto problemi. Abbiamo fatto qualche gara sottotono come capita a tutti, anche quelle che sono in testa alla Serie A sono inciampate. È un campionato equilibrato. L'Atalanta ha sempre fatto le sue partite, quasi sempre con questa mentalità. Se a volte non ha raccolto quanto meritava, non è sempre stata colpa sua...Per 5-6 partite di fila ci sono stati eventi che ci hanno penalizzati, gol tolti e gol messi, ma abbiamo giocato contro Juve, Inter, Lazio, Roma, abbiamo anche incontrato un calendario durissimo, abbiamo avuto dei problemi in attacco. Questa squadra ha sempre giocato con grande onore e nei nostri confronti non c'è stato lo stesso rispetto. Tante cose sono state clamorosamente cancellate, ma è una convinzione che abbiamo solo noi, ce la teniamo. Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo".