Gene Gnocchi: "La Lazio ha recuperato i migliori. Il Parma? Deve ritrovarsi..."

La Lazio scenderà in campo giovedì contro il Parma di D'Aversa in vista della sfida di Coppa Italia. Il comico e conduttore televisivo Gene Gnocchi, simpatizzante dei crociati, è intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia per esprimere le sue sensazioni in vista del match: "Dopo aver visto il derby mi sono fatto l’idea che la Lazio ha recuperato tutti quelli che doveva recuperare. Leiva è tornato a un ottimo livello, Lazzari non è più quello che sbaglia le cose semplici, mentre Luis Alberto è sempre stato un mio pallino. Lo spagnolo è un giocatore che mi appassiona molto, ha dei colpi pazzeschi, di quelli che ti fanno sognare. Senza dimenticare Immobile e Caicedo che sono sicurezze assolute in attacco. L’unico dubbio è che a me piace tantissimo Pereira, è chiaro che non si può giocare in 12 ma mi piacerebbe che Inzaghi gli trovasse una collocazione".

PARMA - “Con D’Aversa mi sono allenato un paio di volte quando era a Lanciano. Il Parma è una squadra che deve ritrovarsi e il tecnico è l’uomo giusto per farlo, ma sarà importante anche cosa farà la società sul mercato. Si fanno tanti nomi ma l’importante è che il Parma si salvi, anche se al momento temo sia una delle candidate alla retrocessione: sarebbe un bel casino scendere in B, spero che la società operi bene per rinforzare la squadra e che il ritorno di D’Aversa possa essere decisivo per la salvezza. Il progetto del club con l’arrivo del presidente americano sembra essersi rinforzato, ora il problema non è solo investire, ma investire bene.”

