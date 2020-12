Genoa, la ripresa degli allenamenti in vista della Lazio: i dettagli

Ottimo esordio per Davide Ballardini, alla sua quarta avventura sulla panchina del Genoa. La prima panchina del tecnico romagnolo dopo la sostituzione di Rolando Maran vede i rossoblù imporsi per 2-1 sul campo dello Spezia, salendo così a 10 punti in classifica, a una sola luncghezza dalla quartultima posizione occupata proprio dallo Spezia. Dopo la sosta, il 3 gennaio, a Marassi arriverà la Lazio, ex squadra di Ballardini. Come comunicato sul sito ufficiale del Grifone la ripresa degli allenamenti in vista della partita contro i biancocelesti sarà lunedì 28 dicembre.