Genoa-Lazio, dove vedere l'amichevole in tv e in streaming

Importanti novità arrivano per quanto riguarda le amichevoli estive della Lazio. La squadra di Sarri se l'è vista ad Auronzo con quattro compagini: il 10 luglio con l'Auronzo, il 14 con il Dekani, il 17 con la Triestina e il 21 con il Primorje. I biancocelesti sono tornati nella Capitale prima di partire per l'Austria dove svolgeranno la seconda parte di ritiro. Mercoledì 27 luglio Immobile e compagni alzeranno l'asticella sfidando il Genoa in Germania, più precisamente a Grassau (inizialmente si sarebbe dovuto giocare in terra austriaca). Il match, in programma alle 18, sarà visibile su Helbiz, oltre che su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky).