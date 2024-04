Genoa-Lazio, manca poco alla sfida: gli scatti dal Marassi - FOTO

L'attesa sta per finire, mancano poco più di due ore al calcio d'inizio della sfida tra Genoa e Lazio. Gara delicata per entrambi, fondamentale per i biancocelesti intenzionati a riaddrizzare il percorso in campionato tracciato finora. In palio punti preziosi per risalire la classifica e avvicinarsi alla zona Europa, l'obiettivo è riuscire a concludere la stagione conquistando un posto in una delle competizioni internazionali. La società, per accompagnare i tifosi verso l'inizio della partita, ha condiviso alcuni scatti direttamente dal Marassi.

