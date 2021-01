Genoa - Lazio, probabili formazioni: Caicedo verso una maglia da titolare

Si torna in campo dopo la sosta natalizia. La Lazio il 3 gennaio sarà impegnata a Marassi sul campo del Genoa dell'ex Davide Ballardini. Inzaghi deve sciogliere alcuni dubbi nel suo scacchiere in questi giorni. Acerbi e Leiva sono rientrati in gruppo allenandosi con continuità dopo la sosta. Il difensore dovrebbe riprendere posto al centro della difesa, il centrocampista si gioca il posto con Escalante ma è in vantaggio per partire dal primo minuto. Scelte obbligate sulle fasce, con Lazzari a destra e Marusic traslocato ancora a sinistra, intoccabili Luis Alberto e Milinkovic. Davanti, per far coppia con Immobile, Caicedo è in vantaggio su Muriqi e Pereira.



Probabili formazioni



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro. A disp. Paleari, Bani, Zapata, Dumbravanu, Goldaniga, Ghiglione, Melegoni, Rovella, Shomurodov, Zajc, Zima, Scamacca. All. D. Ballardini.



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Luiz Felipe, Hoedt, D. Anderson, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi. (In attesa delle convocazioni ufficiali)

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo).