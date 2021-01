Genoa - Lazio, partita speciale per Luis Alberto: torna dove tutto è cominciato

Genoa - Lazio non sarà mai una partita come tutte le altre per Luis Alberto. Per lo spagnolo Marassi non può non evocare dolci ricordi: il 15 aprile 2017 una sua rasoiata riacciuffò i rossoblù nel recupero evitando la sconfitta ai biancocelesti. Il 2-2 finale vide per la prima volta la sua firma con la Lazio, in fondo a un periodo molto difficile. Quel giorno scoccò la scintilla della grande avventura del Mago nella Capitale, una storia che ha riservato capitoli stupendi. Domani ci sarà un'altra fermata a Marassi e chissà che Luis Alberto non voglia rinfrescare le statistiche e dopo i due gol consecutivi a Napoli e Milan, allungare la striscia.