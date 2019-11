Germania, a Dresda 'il furto più grande del dopoguerra'

"Il più grande furto d'arte nella storia del dopoguerra", così la Bild ha ribattezzato il 'colpo' da un miliardo di euro nel Castello di Dresda. Saccheggiata la celeberrima collezione di gioielli antichi della Grünes Gewölbe, nella sala delle Volte Verdi, mentre sono stati tralasciati vasi e dipinti. Quando il castello è stato circondato dalle forze di sicurezza tedesche gli autori erano riusciti a fuggire. I ladri hanno provocato un incendio in una cabina elettrica, in modo da togliere la corrente elettrica al Castello, e sono entrati da una piccola finestra laterale. Il governatore della Sassonia, Michael Kretschmer, ha rivelato: "Non sono state derubate solo le collezioni di Stato, ma di noi sassoni. I tesori della Volta verde sono stati duramente conquistati nel corso di molti secoli dal popolo sassone. Non si può capire la storia del nostro paese, del nostro stato libero, senza le Volte Verdi e le raccolte d'arte statali della Sassonia".