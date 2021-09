Giudice Sportivo, accolto il ricorso del Napoli per Osimhen

Victor Osimhen è stato graziato dalla Corte d'appello Federale e sarà agli ordini di Spalletti per il big match di questo weekend contro la Juventus. L'attaccante nigeriano era stato espulso durante la prima partita della stagione per un fallo commesso ai danni di un giocatore del Venezia. Il Giudice Sportivo aveva deciso di squalificarlo per due giornate, costringendolo a saltare quindi le gare con Genoa e Juve. Il club partenopeo ha immediatamente fatto ricorso che oggi è stato accettato. Dopo essere rimasto fuori contro i Grifoni, Osimhen torna tra i convocabili per la partita di sabato sera al Maradona contro i bianconeri.