Giudice Sportivo: Luiz Felipe salta il Genoa, anche Lazzari in diffida

Attraverso gli organi ufficiali, il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche per il 25° turno di Serie A del prossimo weekend. Cinque i giocatori espulsi, tutti fermati per un turno: si tratta di Florian Ayè del Brescia, di Milan Badelj della Fiorentina, di Stefano Denswil del Bologna, di Nicola Murru della Sampdoria e di Jerdy Schouten del Bologna. In casa Lazio spicca la squalifca per somma di cartellina per Luiz Felipe, mentre si aggiunge alla lunga lista di diffidati Manuel Lazzari (gli altri sono Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile). Il Genoa di Nicola, per il prossimo lunch match contro i biancocelesti, dovrà rinunciare invece a Stefano Sturaro. Tra gli altri squalificati Leonardo Bonucci della Juventus, Nahitan Nandez del Cagliari, Miguel Veloso dell'Hellas Verona, Gaston Ramirez della Sampdoria. Tutti e undici salteranno la prossima sfida di campionato.

TRE CLUB MULTATI - Il Giudice Sportivo ha reso noto di aver inflitto multe a tre squadre della Serie A dopo l'ultimo turno di campionato. Di seguito il comunicato:

"Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 16° del secondo tempo, lanciato un bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria, che colpiva uno spettatore senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

Pubblicato il 18/2/20 alle ore 16:10