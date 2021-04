Gol dopo il recupero, Lazio specialista insieme ad altri due club di Serie A: il dato

Ci ha pensato il Sergente Milinkovic-Savic a regalare la vittoria alla Lazio nel match contro il Verona in pieno recupero del secondo tempo. In quella che ormai è soprannominata la "zona Caicedo" i biancocelesti hanno colpito un'altra volta. La squdra di Inzaghi è ormai una specialista dell'ultimo minuto e la rete contro il Verona si aggiunge a quelle di Caicedo al 95' in Lazio-Juventus 1-1, di Immobile al 95' in Torino-Lazio 3-4 e a quella sempre di Caicedo al 99' in Torino-Lazio 3-4.

Eppure c'è qualcuno che ha fatto meglio della Lazio in Serie A come riportato nella speciale classifica di Sky sulle squadre che anno fatto più gol nel recupero. Se i biancocelesti sono al terzo posto al secondo c'è il Sassuolo con 5 reti segnate dopo il novantesimo: Caputo al 95' in Sassuolo-Napoli 3-3, Boga al 94' in Cagliari-Sassuolo 1-1, Djuricic al 94' in Sassuolo-Parma 1-1, Maxime Lopez al 95' in Napoli-Sassuolo 0-2 e Locatelli al 93' in Sassuolo-Crotone 4-1. Primo posto per il Milan di Pioli con 6 reti: Leao al 94' in Parma-Milan 1-3, Kessié al 97' in Milan-Udinese 1-1, Theo Hernandez al 92' in Milan-Lazio 3-2, Theo Hernandez al 91' in Milan-Parma 2-2 (gol del 2-2), Hauge al 95' in Napoli-Milan 1-3, Ibrahimovic al 93' in Milan-Verona 2-2.

Lazio, Mirko Fersini e il ricordo della società: "Il tuo sorriso è la nostra vittoria"

Euro 2021 in Italia, Locatelli: "Decidere spetta al governo. E sui vaccini..."

TORNA ALLA HOME PAGE