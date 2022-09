Golden Boy 2022, elenco ridotto a 40: c'è un biancoceleste

Prosegue la corsa al premio Golden Boy 2022, istituito da Tuttosport nel 2003 e che premia il miglior U-21 dell'anno solare. La Lazio all'inizio della competizione poteva annoverare tre giocatori: Luka Romero, Raul Moro e Matteo Cancellieri. Proprio l'ex scaligero è l'unico biancoceleste ad aver mantenuto il posto nella lista dei candidati. L'argentino e lo spagnolo non hanno superato i precedenti "tagli" che hanno portato l'elenco dai 100 iniziali ai 40 attuali. La votazione è aperta per scegliere i 20 finalisti che si contenderanno il titolo. Di seguito il link per votare l'attaccante delle aquile e per scoprire gli altri candidati. CLICCA QUI PER VOTARE CANCELLIERI