Guardiola: "Sorpreso che nessuno indossi mascherina. Porte chiuse? Spero di no"

Nel Boxing day il Manchester City affronta il Leicester. In una Premier League bersagliata dai casi Covid (l'ultimo in ordine di tempo l'allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira) il tecnico dei Citizens Pep Guardiola ha parlato del rischio porte chiuse a causa del costante aumento dei contagi: "Non mi piacerebbe, non si può immaginare quanto sia diverso giocare con il pubblico. I casi di Covid sono però in aumento e le persone allo stadio possono infettarsi a vicenda, anche perché nessuno indossa la mascherina, come anche per strada e nei centri commerciali. Questo è ciò che mi sorprende di più. Bisognerebbe ricominciare da capo: vaccinazione, lavarsi le mani, rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina".