Hamsik: “La mia filosofia è quella di Sarri. Mi ha fatto godere”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik ricorda il Napoli di Sarri. Lo storico capitano slovacco, fresco di titolo vinto in Turchia con la maglia del Trabzonspor, ha parlato ai microfoni del Mattino di quella splendida squadra, guidata dal Comandante, che ha espresso un calcio spettacolare cullando e sognando in più occasioni il sogno scudetto. La gioia finale non è mai arrivata, ma quel gruppo resterà per sempre nel cuore dei tifosi napoletani e Hamsik lo può confermare: "Il campionato dei 91 punti è ancora una amarezza che mi porto dentro, che mi fa male quando ci ripenso. Quel testa a testa senza fine con la Juventus, quello scudetto perso per colpa della maledetta partita di Firenze dove sono finiti i nostri sogni. Però mi rimane la soddisfazione di aver giocato nella squadra più spettacolare vista in Italia".

FUTURO - "Quando smetterò di giocare, farò il tecnico dei bambini di 13, 14, 15 anni. Perché voglio restituire quello che ho avuto. La mia filosofia è quella che Sarri ha fatto vedere nei tre anni a Napoli, è quello il calcio dove ho goduto di più.