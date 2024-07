Hansa Rostock - Lazio, le info utili per arrivare allo stadio

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di 24 ore e la Lazio scenderà in campo in vista dell'amichevole contro l'Hansa Rostock, in programma sabato 27 luglio alle ore 15:00 presso l'Ostseestadion di Rostock. In vista della gara il club tedesco ha fornito alcune indicazioni ai tifosi biancocelesti per arrivare allo stadio.

"Ciao a tutti laziali! Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto a Rostock il 27 luglio 2024. Lo stadio si trova la seguente indirizzo: Schillingallee 51, 18057 Rostock. All'arrivo sarà possibile parcheggiare direttamente e gratuitamente presso il settore ospiti".