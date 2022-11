Hernanes euforico dopo il derby: "Nel cielo biancazzurro brilla una stella..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i vari personaggi di spicco che hanno assistito alla stracittadina vinta dalla Lazio in casa della Roma c'era Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio conosciuto come Hernanes. Il "profeta" al fischio finale si è lasciato andare ai festeggiamenti sotto la Curva Nord esternando tutta la propria gioia. Le celebrazioni però sono proseguite anche all'esterno dello stadio Olimpico. L'ex centrocampista biancoceleste infatti mentre percorreva il Ponte della Musica è tornato sulla partita e sulle sue emozioni, concludendo il video postato su Instagram cantando l'inno della Prima squadra della Capitale. Di seguito il filmato integrale e le varie stories del brasiliano in compagnia con i calciatori di mister Sarri dopo la partita.