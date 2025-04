Hummels posticipa il ritiro... ma non per la Roma. L'ipotesi clamorosa

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Mats Hummels ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dal calcio, ma un'ipotesi inaspettata potrebbe allungare la sua carriera di qualche settimana. Secondo quanto riportato dalla Bild, il difensore tedesco, attualmente alla Roma, starebbe prendendo in considerazione l'idea di tornare al Borussia Dortmund, il club dove ha trascorso gran parte della sua carriera e che lo ha visto anche capitano.

La motivazione principale per il ritiro era quella di voler stare vicino al figlio Ludwig, ma il contesto potrebbe cambiare. Il Borussia Dortmund, infatti, è stato inserito nel gruppo del Mondiale per Club che si terrà dal 14 giugno al 13 luglio e Hummels potrebbe giocare il torneo per coprire l’assenza di Nico Schlotterbeck, infortunato e fuori per circa sei mesi. Per farlo, il classe 1988 dovrebbe lasciare la Roma prima del previsto, dato che il suo contratto con il club italiano scade il 30 giugno. La UEFA ha infatti deciso di aprire una finestra di mercato speciale dal 1° al 10 giugno, il che permetterebbe al difensore tedesco di trasferirsi temporaneamente al Dortmund, dove firmerebbe un contratto di due mesi.

Questa opportunità rappresenterebbe un "lavoro part-time" per Hummels, che potrebbe chiudere la sua carriera calcistica con un ultimo capitolo al Borussia Dortmund. Nel frattempo, la DFB (Federazione calcistica tedesca) starebbe anche cercando di ingaggiare Hummels e Thomas Müller, altro giocatore che sta pensando di lasciare il Bayern, per entrare a far parte della struttura federale. Se Müller, destinato a giocare probabilmente negli Stati Uniti, sembra deciso a proseguire la sua carriera anche nella stagione 2025-26, Hummels è ancora indeciso. Tuttavia, la possibilità di un ritorno al Dortmund potrebbe essere l’ultimo capitolo di una carriera straordinaria, anche se solo per pochi mesi.