I procuratori più ricchi nel mondo del calcio: la classifica

Spesso, nel mondo del calcio, si sente parlare di cifre milionarie che percepiscono gli agenti per i trasferimenti dei propri assistiti. Per fare un esempio attuale e pertinente al mondo Lazio, è stato già stabilito l'importo delle commissioni che saranno pagate a Kezman per l'ipotetico trasferimento di Milinkovic al Manchester United. Ma quanto guadagnano realmente i procuratori? E soprattutto, quali sono i più ricchi? “MF – Milano Finanza” ha stilato una classifica sulla base del valore di mercato dei giocatori con il medesimo procuratore. Al primo posto si piazza la Stellar Football dell'inglese Jonathan Barnett, il quale possiede un pacchetto calciatori che sul mercato vale 1,11 miliardi di euro. Al secondo posto c'è il super procuratore Jorge Mendes, con un portafoglio di 1,03 miliardi. In terza posizione troviamo Nikola Damjanac seguito da Mino Raiola con 616,75 milioni. Tra gli italiani a guidare la classifica c'è la Wsa di Alessandro Lucci che detiene anche la procura di alcuni calciatori della Lazio (Correa, Badelj).

