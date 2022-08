Icardi esubero al Paris Saint Germain: rischia di giocare coi dilettanti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La parabola di Mauro Icardi è sempre più calante. Ormai ai margini dal progetto del Paris Saint Germain del nuovo tecnico Christophe Galtier, l'argentino è stato praticamente messo fuori rosa ed è stato addirittura preferito al giovane ventenne Kalimuendo. Nell'ultimo allenamento è stato mandato con il gruppo degli esuberi composto tra gli altri da Draxel, Kurzawa, Herrera, Gueye e Kehrer. Allo stato attuale l'unica prospettiva per poter giocare è quella di scendere di categoria e disputare il campionato di National 3 (quinta divisione francese) con la formazione gestita dal club parigino. La dirigenza infatti starebbe pensando a questa soluzione per coloro che fanno parte della lista degli "indesiderati". L'unica possibilità per cambiare questa situazione a dir poco paradossale è quella di guardarsi intorno e cambiare aria. Il Monza ad oggi è l'unica seriamente interessata ad imbastire una trattativa, ma Icardi vorrebbe proseguire in un club che disputi le coppe europee. Il calciomercato però ha infinite strade e non è detto che questa non possa concretizzarsi.