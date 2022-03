Il Governo inglese congela i beni di Abramovich: cosa succede al Chelsea?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

La guerra in corso sul territorio ucraino continua ad avere ripercussioni anche sul mondo del calcio. Protagonista assoluto Roman Abramovich che ha già annunciato di aver messo in vendita il Chelsea per curare i propri interessi. Secondo quanto riporta il Times, però, il Governo inglese ha deciso di congelare i beni nel Regno Unito dell'imprenditore russo. Tra questi c'è anche il club londinese che continuerà a giocare con una licenza speciale valida fino al 31 maggio, ma non potrà essere ceduto. nel mirino delle autorità sono finiti altri sei oligarchi russi.