Il Mondiale "snobba" la Roma: "Who needs Dybala?" (e non solo)

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre nell'Uruguay Vecino scende in campo per 79 minuti e Milinkovic-Savic se ne fa ne 90 contro il Brasile, nelle altre Nazionali i giallorossi mandati in missione in Qatar si gustano per ora il Mondiale dalla panchina, o per poco tempo dal rettangolo verde. Il più atteso dai romanisti era senza dubbio Paulo Dybala, lasciato seduto tra i ricambi per tutto il match contro l'Arabia Saudita. Rui Patricio non si è neanche infilato i guanti e ha guardato la partita di Diogo Costa, avanti nelle gerarchie di Santos. A macinare qualche minuto in questo campionato del Mondo ci hanno pensato Zalewski, entrato all'inizio della ripresa nel match contro il Messico, mentre Vina con l'Uruguay ha giocato solo 11 minuti nella poco movimentata sfida contro la Corea del Sud.