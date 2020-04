Il nuovo look di Almeyda: il 'Pelado' come il protagonista di 'Breaking Bad' - VD

In tempi di quarantena, tanti personaggi del mondo del calcio stanno tentando di trovare qualsiasi modo per trascorrere il tempo ed evitare che la noia prenda il sopravvento. È praticamente infinita la serie di challenge a cui si stanno sottoponendo i calciatori di tante squadre italiane e non. Matìas Almeyda, ex Lazio, ha sbaragliato la concorrenza: l'allenatore del San José Earthquakes si è tagliato completamente i capelli, diventando praticamente identico a Walter White, uno dei protagonisti della fortunata serie tv 'Breaking Bad'. La somiglianza è stata sottolineata dal suo stesso club, che su Twitter ha pubblicato un video del 'Pelado' intento a fare qualche lezione di inglese.

