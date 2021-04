Il ricordo di Maradona per le vie di Napoli: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - FOTO&VIDEO

La Lazio è pronta a sfidare in Napoli in quello che è diventato lo stadio "Diego Armando Maradona". E proprio per le vie della città il ricordo del "Diez" è più tangibile che mai. Murales dell'argentino con la maglia azzurra, ma anche veri e propri angoli di strada interamente dedicati a Diego. Alcune foto lo ritraggono con le casacche di tutte le squadre in cui ha giocato nel corso della sua carriera. La drammatica scomparsa è distante già cinque mesi, ma il ricordo e l'omaggio per il "campione più forte che c'è" è più vivo che mai. Di seguito tutti gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.

