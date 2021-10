Il sondaggio della Lazio: scegli il logo dello sponsor Binance

Alla vigilia della partita contro l'Inter la Lazio ha ufficializzato la nuova partnership con Binance. Nella prima partita contro i nerazzurri il marchio di colore blu è apparso per la prima volta sul petto della prima maglia celeste, mentre contro Marsiglia e Verona sulla maglia bianca. Per Lazio - Fiorentina la società, tramite i canali ufficiali, ha aperto un sondaggio in cui si può scegliere il colore: blu o bianco? La parola ai tifosi.

Choose between the following two designs of Binance Logo on the S.S. Lazio Home Jersey and we will respect the decisions of the fans!



