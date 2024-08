Immobile, ancora il padre: "Spero vinca la classifica cannonieri, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Antonio Immobile, padre di Ciro, torna a parlare della nuova avventura del calciatore al Besiktas. L'uomo parla ai microfoni de ilgiornaledellosport.net, dove già aveva confidato le sue emozioni dopo il trasferimento in SuperLig. Ora il padre del centravanti racconta i sogni per il futuro del numero 17. Ecco le sue parole: “Sono felice, lo siamo tutti in famiglia e speriamo continui così. Speriamo che possa anche vincere la classifica cannonieri in Turchia, sarebbe bello, ma non ho la sfera di cristallo e non so cosa riserverà il futuro. Inutile dire che a mio figlio auguro il meglio”.