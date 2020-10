Immobile, Brambati: “In Italia siamo maestri nel mettere la croce addosso ai calciatori”

Dopo il pareggio uno a uno contro l'Olanda in Nations league, in molti hanno puntato il dito verso Immobile. L'attaccante della Lazio è stato accusato di essere poco incisivo sottoporta. Tante, Forse troppe le critiche rivolte al bomber campano.L'ex calciatore Massimo Brambati ha detto la sua sulla questione ai microfoni di TMW Radio: "Non è che deve per forza fare sfracelli in ogni occasione. Ieri ha giocato più sottotono ma non si può mettere in dubbio uno come lui. Siamo maestri nel mettere la croce addosso a un giocatore. Con i giocatori si deve avere un po' di pazienza. Per me è il giocatore giusto per questa Nazionale".