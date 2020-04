Immobile, Ciro e Jessica donano le uova di Pasqua ai pazienti del Bambin Gesù - FT

Una Pasqua davvero particolare quella degli italiani, chiusi in casa da settimane per contenere i contagi da Coronavirus. Nonostante le difficoltà, sono stati tantissimi i gesti d'aiuto di persone, famose oppure no, nei confronti di chi sta soffrendo di più. Ne è un esempio la decisione di Ciro e Jessica Immobile di donare delle uova di cioccolato ai pazienti ricoverati all'Ospedale Bambin Gesù. Non uova qualunque, bensì quelle targate 'Progetto Heal', una Onlus impegnata nella ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico. Parte del ricavato verrà poi devoluto alle strutture direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Elena Santarelli, impegnata nell'iniziativa di solidarietà, ha testimoniato il momento in cui le infermiere hanno ricevuto le scatole pasquali.

