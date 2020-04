Coronavirus, Dalglish è guarito e lascia l'ospedale: l'ex Liverpool in isolamento

Kenny Dalglish è stato dimesso dall'ospedale dopo essere risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce la stampa inglese, secondo cui il 69enne ex attaccante e manager del Liverpool si trova ora in auto-isolamento a casa. Dalglish era stato ricoverato in ospedale mercoledì per il trattamento di un'infezione che richiedeva antibiotici per via endovenosa. Sottoposto a tampone per il coronavirus, era risultato positivo nonostante non avesse mostrato sintomi. "La gente potrebbe pensare che il mio nome mi abbia procurato le migliori cure, ma ogni paziente del servizio sanitario nazionale ottiene le migliori cure", ha detto Dalglish al Sunday Post.