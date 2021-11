Immobile e Belotti, amici da record: scrivono la storia lo stesso giorno - FT

Compagni di squadra in Nazionale, grandi amici e colleghi: Ciro Immobile e Andrea Belotti scrivono la storia nello stesso giorno. Sabato 30 ottobre, infatti, mentre l'attaccante campano segnava all'Atalanta diventando il marcatore più prolifico della storia della Lazio (159 gol come Piola), il centravanti granata gonfiava alla rete contro la Sampdoria nel match vinto dai ragazzi di Juric per 3-0. Per il Gallo è arrivato il gol numero 100 in Serie A. Sul suo profilo Instagram ufficiale, Dazn ha omaggiato i due bomber del nostro campionato: "Immobile ❤️ Belotti. I due amici non potevano che entrare nella storia lo stesso giorno".