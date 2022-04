Immobile e le critiche in Nazionale, Carotenuto: "E che faremo ai prossimi Europei?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'uomo copertina scelto da Dazn per la 32esima è Ciro Immobile. L'attaccante di Torre Annunziata con una tripletta ha trascinato la Lazio alla vittoria contro il Genoa su un campo difficile come Marassi. Tre gol che scacciano le ingiuste polemiche arrivate nei confronti del capitano biancoceleste dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali in Qatar. Di questo e molto altro si è parlato durante Sunday Night Squadre su Dazn. Il giornalista Angelo Carotenuto ha detto: "E allora che faremo tra due anni quando Immobile avrà segnato ancora 20 gol a stagione e arriveranno i prossimi campionati europei? Dovremo tenerlo in considerazione o continueremo a dire che devono giocare di più i giovani?". E Marco Cattaneo aggiunge: "Con numeri così non puoi non tenerlo in considerazione".