Immobile, la dedica d'amore alla moglie Jessica per il loro anniversario

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

Dedica piena d’amore quella di Ciro Immobile a sua moglie Jessica, in occasione del loro ottavo anniversario di matrimonio. La coppia si è sposata il 23 maggio del 2014 e da allora è stata allietata dalla nascita di tre figli, l’ultimo in arrivo, annunciato qualche giorno fa sui social. Ciro sul suo profilo Instagram ha caricato un insieme di scatti con Jessica, giornate importanti e viaggi fatti assieme, completati da una didascalia dolcissima: “Non ci sono parole esatte per poter ricostruire i momenti che ho trascorso insieme a te perché tutto quello che direi sarebbe davvero troppo poco. Averti accanto è la mia fortuna più grande, insieme abbiamo costruito tutto quello che sognavamo. Mi hai aiutato a realizzare i miei sogni e spero di aver fatto lo stesso con te. Ti amo grazie per quello che sei. Sei speciale buon anniversario”. Un legame fortissimo quello della coppia, coronato dai tantissimi successi del giocatore napoletano che con 304 gol totali durante la sua carriera, è uno dei bomber più prolifici delle Serie A.