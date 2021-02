Immobile, la mamma festeggia: ecco il messaggio per il Premio AIC - FOTO

Ciro Immobile ha finalmente ricevuto il premio per il titolo di capocannoniere della Serie A. L'attaccante della Lazio è stato premiato nella giornata di oggi e ora può aggiungere anche questo riconoscimento alla sua bacheca ricca di traguardi e di record. Il numero 17 nella passata stagione ha realizzato 36 reti, eguagliato lo storico record di Higuain e vinto la Scarpa d'Oro. Questo il messaggio di mamma Michela affidato ai social: "Il mio campione oggi è stato premiato!". Una soddisfazione davvero grande per tutta la famiglia e per i tifosi biancocelesti.

