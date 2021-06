Immobile, la UEFA lancia il sondaggio: “Dove si colloca tra i migliori attaccanti d'Europa?” - VD

"Dove si colloca Ciro Immobile tra i migliori attaccanti d'Europa?". Questo il sondaggio lanciato dalla UEFA Europa League sul proprio canale Twitter ufficiale. L'Union of European Football Associations ha chiesto a tifosi e amanti del calcio che posizione ricoprirebbe l'attaccante della Lazio in un eventuale classifica tra i migliori centravanti del continente. La risposta spetta al campo. Il sondaggio è stato lanciato insieme a un video di alcune splendide giocate del bomber biancoceleste nelle scorse edizioni dell'Europa League.

️ Where does Ciro Immobile rank amongst Europe's top forwards? @OfficialSSLazio | #UEL pic.twitter.com/GVIXsCfolt