Immobile, non solo bomber: primo nella classifica di gol + assist, scavalcato Dzeko

Se parliamo di Ciro Immobile la prima cosa che ci viene in mente sono i suoi numeri sotto porta. Soprattutto quest'anno, con i suoi (per ora) 35 gol in campionato è a un passo dal conquistare la Scarpa d'Oro e il suo terzo titolo di capocannoniere della Serie A. Come evidenziano i dati di Lazio Page, però, il bomber napoletano si fa apprezzare anche per gli assist serviti ai compagni, ben 8 quest'anno (non assegnato dalla Lega calcio quello di ieri sera). Se sommiamo le due statistiche Immobile è a quota 43 ed è primo in questa speciale classifica che prende in considerazione l'ultimo decennio, scavalcato Dzeko che nella stagione 2016/2017 era arrivato a 42 (29 gol e 13 assist). Di seguito la graduatoria completa.

43 Immobile (35+9) 2020

42 Dzeko (29+13) 2017

41 Immobile (29+12) 2018

39 Higuain (36+3) 2016

38 Mertens (28+10) 2017

36 Ronaldo (31+5) 2020

35 Ibrahimovic (28+7) 2012

35 Belotti (26+9) 2017

34 Quagliarella (26+8) 2019

33 Icardi (29+4) 2018

