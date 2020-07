Serie A, Gravina: "Via il 12 settembre? Poco percorribile, forse ottobre"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, alla festa per la promozione del Benevento, ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Dalla data di partenza ancora in dubbio, al protocollo anti-Covid: "A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c'è una partita e l'8 un'altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento. Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario".

PLAYOFF - "A me piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo chiamati a brevissimo a incastrare le giornate di campionato con quelle delle nostre nazionali e delle competizioni internazionali, tutto questo partendo da una data ipotetica di fine settembre".

PROTOCOLLO INAPPLICABILE - "Abbiamo vissuto questo periodo che è stata un'eternità con tensioni e preoccupazioni, ringrazio tutti quelli che hanno permesso al calcio di ripartire. Non tutti sanno, ma i ragazzi sono sottoposti a tantissimi tamponi. Dobbiamo tener conto che c'è la salute dei ragazzi, dobbiamo tutelarli. Non è pensabile continuare con queste procedure, attualmente in vigore, per dieci mesi, sarebbe devastante. Penso anche ai dilettanti, non si può ritenere applicabile un protocollo simile. Dobbiamo creare i presupposti per far si che il calcio si possa realmente praticare".

RIAPERTURA STADI - "Stiamo lavorando a questo. Abbiamo stilato la possibilità di presentare al comitato tecnico-scientifico, tramite Spadafora, un nuovo protocollo sia per il mondo professionistico che dilettantistico, ma anche per i tifosi. Tutti devono vivere questi eventi".

