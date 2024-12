Impallomeni: "Il Lecce può mandare in tilt la Lazio, ecco perché"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio dopo la brutta sconfitta contro l'Inter. La squadra di Baroni infatti punterà a reagire subito in trasferta contro il Lecce. Non sarà facile però. Di seguito le sue dichiarazioni: "La Lazio quando vede che non riesce a riprendere la partita, molla. Il Lecce mi sembra una squadra di manovra, mentre la Lazio è d'assalto. Se fa 20 minuti dei suoi, la Lazio può mandare in tilt l'avversario. Ma fondamentale sarà l'approccio".