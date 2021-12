"Inarrestabile", l'omaggio della Lazio a Pedro è una gioia per gli occhi! - VIDEO

Un campione senza età, ama il calcio e lo pratica con il divertimento di chi non ha più niente da dimostrare. Vedere Pedro in campo è una gioia per gli occhi, e anche ieri col Venezia, oltre a mettere la propria firma sul tabellino del match, ha regalato spettacolo agli spettatori del Penzo. All'indomani del successo biancoceleste, il club l'ha omaggiato con un video condiviso su Instagram. La didascalia scelta la dice lunga sul rendimento avuto nelle prime diciannove sfide di campionato: "Inarrestabile".

