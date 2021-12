Ladri in casa di Sensi durante Inter - Torino: bottino da 200 mila euro

Ancora l'abitazione di un calciatore svaligiata dai ladri approfittando dell'assenza del padrone di casa, impegnato a disputare una partita. Come già successo nelle scorse settimane ad Arturo Vidal, questa volta lo sfortunato protagonista della vicenda è il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi. Come riporta Sky Sport, mentre era impegnato a San Siro nel match col Torino, alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione in zona Gae Aulenti, centro di Milano. Entrati dalla finestra della cucina, i ladri hanno svaligiato casa. Il totale del bottino s'aggira intorno ai 200 mila euro tra gioielli, capi d'abbigliamento, borse. Dopo la partita, Sensi e la compagna hanno festeggiato la vittoria dei nerazzurri in un ristorante prima di far rientro a casa poco dopo la mezzanotte. A quel punto, l'amara sorpresa. Sensi ha denunciato il furto alla Questura di Milano.

TORNA ALLA HOMEPAGE