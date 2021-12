Calciomercato Lazio, Fares può lasciare il Genoa: due club interessati

L'avventura di Mohamed Fares con la maglia del Genoa potrebbe essere già conclusa qui. L'esterno algerino passato dalla Lazio al Grifone in prestito con diritto di riscatto non rientra nei piani di Shevchenko e rischia la cessione già a gennaio. Il numero 96, fuori dal progetto anche di Sarri, potrebbe cambiare casacca nelle prossime settimane sempre con la stessa formula. Come riportato da Tuttomercatoweb, in Serie A ci sono due club interessati. Si tratta del Sassuolo, che potrebbe intavolare uno scambio con il greco Kyriakopoulos, e del Torino di Juric. Sono attese novità nella prossima sessione di calciomercato.