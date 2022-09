Incredibile in Polonia-Olanda: Timber calcia e lo scarpino vola in tribuna

Bizzarro e simpatico evento per un difensore dell'Ajax. Jurrien Timber, alla ripresa di Polonia - Olanda sembrerebbe non essersi allacciato lo scarpino destro nella maniera giusta, perché quel che gli è accaduto è davvero insolito. Come riporta sportface.it, in occasione di un rilancio al volo, lo scarpino è completamente decollato per poi finire in tribuna. Scena mai vista in questo senso, Timber si è dovuto fermare e recuperare lo scarpino prima di allacciarselo, questa volta per bene, per evitare il bis!