Infortunio Patric, Castellanos vicino al compagno: "Ti aspettiamo" - FOTO

Stagione finita per Patric. Ad annunciarlo è stato proprio lui, tramite un post social in cui è ritratto sul letto dopo l'operazione chirurgica. Nella descrizione, un messaggio di spiegazione e di amore per il popolo biancoceleste.

Patric è uno dei veterani del gruppo biancoceleste, la sua assenza si è sentita in questa stagione in cui è stato più lontano dal campo che agli ordini di mister Baroni. Prima ha scelto la terapia conservativa, ma così non si poteva più andare avanti e così ha scelto l'operazione. Il Taty Castellanos, un altro giocatore che nell'ultimo periodo non è stato molto fortunato con gli infotuni, si stringe accanto al compagno di squadra e lo sostienepubblicamente tramite una storia sui propri social. "Ti aspettiamo presto", questo il messaggio dell'attaccante argentino per lo spagnolo.

